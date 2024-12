O presidente do Governo Regional esteve, hoje, no Porto Santo, onde visitou a segunda Central de Baterias naquela ilha.

Miguel Albuquerque aproveitou a ocasião para referir que a EEM já executou 62 milhões de euros, dos 79 milhões previstos no âmbito do PRR. “É obra!”, afirmou, considerando que o Governo vai avançar com o novo parque eólico no Porto Santo. Uma ilha que o Governo Regional quer que continue a ser uma das mais avançadas, exemplar a esse nível.

O Porto Santo foi pioneiro num conjunto de tecnologias inovadoras, como lembrou.

Esta segunda Central de Baterias instalada na ilha do Porto Santo, com uma potência e capacidade instalada de 8,92 MW / 17,89 MWh (potência / energia), respetivamente, visa complementar o sistema electroprodutor local, com recurso a baterias de tecnologia de iões de lítio (LFP) e eletrónica de potência avançada, o que permite a otimização dos ativos de geração próprios e a integração de mais energia ‘verde’, aumentando assim a quota de energias renováveis no mix energético de produção regional.

Neste âmbito, importa destacar a viabilização da integração de mais dois aerogeradores com uma potência global de 7,6 MW, em fase de adjudicação, projeto este integrado no PRR (C21-i11-02), que se espera venha a entrar em exploração até final de 2025.

O investimento global no projeto CBPS2, na ordem dos 12,4 milhões de Euros, tem a maior parcela na construção da Central de Baterias propriamente dita, adjudicada à empresa Hitachi Energy Portugal, S.A., tendo sido financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Portugal e União Europeia, num montante de 11,77 milhões de Euros.