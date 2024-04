Bom dia!

- O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita o Porto Santo, no âmbito dos transportes terrestres, entre as 9h00 e as 17h30.

- Pelas 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa ‘Vasconcelos e Abreu’, à Rua do Cabrestante, no Funchal.

- A apresentação da III Feira do Livro de Santa Cruz acontece às 11h00, na Casa da Cultura – Quinta do Revoredo.

- No Palácio de São Lourenço, às 14h00, o colóquio sobre ‘Repertório Musical do Sec. XIX para machete’, pelo professor Pedro Gonçalves. Pelas 15h00, o professor Rui Carita aborda ‘A Sociedade Madeirense nas décadas de 1850 e 1860’.

- No Plaza Madeira, às 17h00, a conversa com António Trindade e Pedro Costa. Um evento que pode ver ao vivo no Centro Comercial ou através das redes sociais do Plaza Madeira ou www.jm-madeira.pt.

- O Madeira Rum Festival está a decorrer na Placa Central da Avenida Arriaga, até ao próximo dia 21 de abril. Pelas 17h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, efetua uma visita ao certame organizado pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

- O XXXIX Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM é apresentado às 17h30, nos Paços do Concelho da Ribeira Brava.

- Às 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o lançamento do livro de teatro ‘O Feiticeiro da Calheta’, com a apresentação ator madeirense Dinarte de Freitas. A obra é dos autores Pedro Araújo Santos e de Eugénio Perregil, editada pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta.

- Estreia às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo ‘Politicamente político’, de Luís Sousa.

- A entrega de certificados dos cursos de ‘Pintura em Tecido’ e ‘Rendas Antigas’ está agendada para as 19h30, na Casa do Povo de São Roque do Faial.