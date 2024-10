O Centro de Química da Madeira (CQM) estará de portas abertas nos dias 21 e 22 de novembro para mais uma edição de ‘A Química é Divertida’.

Esta iniciativa, organizada em conjunto pelo Departamento de Química e o CQM, tem como objetivo promover a cultura científica nas áreas da química e da bioquímica e, em particular, fomentar o interesse dos jovens pelo seu estudo, recorda a Universidade da Madeira em nota de imprensa.

Além de cultivar o gosto pela descoberta e, em particular, motivar os jovens para as áreas da ciência e tecnologia, a atividade também pretende aproximar os participantes dos investigadores, do seu trabalho, transmitindo-lhes, ainda, os benefícios e impactos da ciência na sociedade e na vida quotidiana.

“A edição de 2024 incluirá demonstrações laboratoriais, experiências e pela segunda vez, a Oficina de Projetos de Doutoramento, atividade desenvolvida pelos estudantes de doutoramento do Departamento de Química e do CQM, que tem como público-alvo, os estudantes do ensino secundário, universitário e técnico-profissional.

A participação n’ A Química é Divertida® é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória, a realizar até 15 de novembro, em uma sessão de três à escolha, através do site do evento”, informa ainda a nota.

Com a sua primeira edição em 1995, “A Química é Divertida®” é, provavelmente, a mais antiga iniciativa regular de divulgação de ciência do país. Desde então, tem sido visitada, todos os anos, por centenas de alunos das diferentes escolas da Região, refere a UMa.

“A Química é Divertida®” é uma marca registada do CQM, integra a Semana da Ciência e Tecnologia, uma iniciativa desenvolvida pelo Programa Ciência Viva, para promover a ciência que se faz em Portugal e proporcionar ao público oportunidades de observação científica e de contacto pessoal com especialistas de diferentes áreas do conhecimento a trabalhar no CQM.