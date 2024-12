Bom dia! É quarta-feira!

* Acontece hoje uma sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, pelas 9h00, na sala da Assembleia Municipal, no Edifício dos Paços do Concelho, com 24 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites, realiza a 2ª edição da “Mesa Redonda – Barreiras Arquitetónicas e Transportes Públicos”, um evento dedicado a debater os desafios e as soluções que impactam a vida das pessoas com deficiência. O evento acontecerá na FNAC Madeira, no Madeira Shopping, das 10h00 às 12h30.

* A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, em parceria com o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, realiza entre as 10h30 e as 11h30, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), uma Campanha de Segurança Rodoviária.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 12h00, no edifício do Arquivo e Biblioteca da Madeira, onde será apresentado o projeto para a ampliação do imóvel. À tarde, o presidente do Governo estará às 16h00, nas instalações do IVBAM, à Rua dos Ferreiros, nº 152, onde decorrerá a cerimónia de entrega dos prémios de Valorização do Artesanato.

* O Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, recebe a partir de hoje e até 17 de janeiro de 2025, uma exposição temporária intitulada “A ‘Noite do Mercado’ na imprensa do século XX”. O evento está aprazado para as 17h00.

* Na última sessão do corrente ano do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal marcará presença Sandra Cardoso, que abordará a temática da sua obra “Receitas Madeirenses: A Biqueira”. Este evento está agendado para as 18h00, e é de entrada livre.

* A Orquestra de Bandolins da Madeira, promove hoje um concerto imperdível, às 21h00, no prestigiado espaço do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira,

porta de entrada ao lado da Capela de Santo António da Mouraria. O concerto contará com a participação das talentosas vozes madeirenses Cláudia Sardinha e Juliana Anjo, cujas atuações darão um toque especial às celebrações.