A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. abriu concurso público para celebração de contrato de ‘Concessão de Exploração do Espaço Situado no Largo da República’, localizado no centro da cidade de Câmara de Lobos, em frente à Câmara Municipal, nos termos e condições constantes das peças do procedimento.

O contrato terá um prazo de execução de cinco anos, podendo ser renovado por igual período, se as partes assim o entenderem, até ao máximo de duas renovações, perfazendo um prazo de execução contratual máximo de 15 anos.

O valor base do procedimento é de 52.200,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, que corresponde a um valor base mensal mínimo de 900,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

O adjudicatário deverá prestar caução em montante correspondente a 2% do valor contratual. A primeira retribuição será devida a partir do terceiro mês a contar da data da outorga do contrato e será referente ao mês então em curso.

As propostas deverão ser apresentadas até às 23h59 do dia 13 de março de 2024.

A disponibilização das peças do concurso, e toda a tramitação do procedimento, será feita na plataforma eletrónica: https://www.acingov.pt