CDS promove conferência sobre ‘A Madeira e os 50 anos do 25 de Abril’

Amanhã, dia 1 de março, terá lugar no Santa Cruz Village Hotel, uma conferência promovida pelo CDS Madeira, subordinada ao tema ‘A Madeira e os 50 anos do 25 de Abril – A emancipação de um povo com autonomia e poder legislativo’.

Rui Barreto, líder do partido, preside à sessão de abertura pelas 19h10. Os trabalhos têm início pelas 19h15, com a temática ‘Autonomia e Poder Legislativo’, por José Manuel Rodrigues, presidente da ALRAM, com moderação de Carolina Albornoz e, ainda, um testemunho prestado por António Gonçalves, operacional na coluna de Salgueiro Maia no 25 de abril de 1974.

Pelas 19h50 seguir-se-á um debate e a sessão de encerramento está agendada para as 20h00, a cargo de Lídia Albornoz, presidente da Comissão Política do CDS Santa Cruz.