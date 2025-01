A Junta de Freguesia de São Roque do Faial, em parceria com a Casa do Povo local, passa a disponibilizar a partir de amanhã, 8 de janeiro, mais uma valência para os residentes da freguesia.

Trata-se de aulas de fitness, que irão funcionar nas instalações da Casa do Povo de São Roque do Faial, às quartas-feiras, pelas 19h30.

“Esta atividade é aberta a todos interessados, independentemente da idade e são gratuitas para os participantes. Estamos assim a promover hábitos de vida saudáveis, incentivando à prática de exercício físico”, enaltece a Casa do Povo.