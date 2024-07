A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude acaba de fazer seis nomeações para técnicos especialistas. Carla de Jesus, licenciada em História e mestre em Gestão Cultural, vai prestar assessoria especializada no gabinete de Ana Sousa, na organização, preparação e coordenação documental, assim como na divulgação das medidas adotadas nas áreas da tutela. Vai também coordenar o Serviço de Arquivo.

Por outro lado, para o cargo de técnica especialista, vai também a assistente técnica da Câmara Municipal do Funchal, Fernanda Giannotta, para prestar assessoria especializada no gabinete, na área da dinamização comunitária do Centro Comunitário Regional.

Já Ana de Jesus, também nomeada no cargo de técnica especialista, vai prestar assessoria em matéria de desenvolvimento local e estabelecer a ligação entre a Secretaria Regional e as Casas do Povo.

A Secretaria Regional de Ana Sousa nomeou ainda, no cargo de técnica especialista, Ana da Mota, licenciada em Administração e Gestão de Empresas, para assessorar na área da dinamização dos investimentos financeiros por fundos comunitários, em particular do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ainda para técnico especialista, vai o técnico de informática do mapa de pessoal do Serviço de Saúde da RAM, José Rodrigues, para assessoria no acompanhamento de execução das políticas sociais nos setores estratégicos da inclusão, emprego, trabalho e juventude.

Rogério Gouveia, técnico superior da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, licenciado em serviço social, é outra das seis nomeações, passando a fazer assessoria especializada no Gabinete, no domínio dos apoios sociais e da inclusão.