Hoje celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. Este ano o tema é ‘Direito à alimentação para uma vida melhor e um futuro melhor’.

Bom dia!

- O representante da República recebe, às 10h00, no Palácio de São Lourenço, a embaixadora da Hungria em Portugal, Emília Fábian. Uma hora depois, a embaixadora é recebida, em audiência, pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, no Parlamento regional.

- No Museu Etnográfico da Madeira, às 11h00, integrado na iniciativa ‘Sabores no Museu’, os participantes terão acesso a uma visita guiada ao espaço museológico e participam numa oficina de culinária orientada pela Biqueira, seguindo-se uma prova da tradicional sopa de trigo.

- No Colégio dos Jesuítas, ao longo do dia, vão decorrer várias iniciativas alusivas à alimentação. Pelas 11h30, ocorre a sessão comemorativa do Dia Mundial da Alimentação, que será uma conversa com Sílvio Fernandes, reitor da Universidade da Madeira, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, e o padre Carlos Almada, reitor da Igreja do Colégio.

- Pelas 14h30, no Convento de Santa Clara, decorre a apresentação do Festival Internacional de Órgão da Madeira 2024.

- O Parque de Santa Catarina é o local escolhido para, às 14h30, a Câmara Municipal do Funchal entregar os prémios aos vencedores do concurso ‘Funchal-Cidade Florida 2024’.

- No salão nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode, às 15h00, ocorre a apresentação dos dois números mais recentes da Revista Portuguesa de Educação Artística

- No auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, às 16h00, a antestreia da peça ‘Camões, as Armas e os Barões Assinalados’, pela Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF).

- Às 15h00, no Centro Comunitário do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Educação, dinamiza um showcooking com a Biqueira, para assinalar o Dia Mundial da Alimentação.

- Na Câmara Municipal do Porto Moniz, às 15h15, realiza-se a sessão de apresentação do Programa de Educação e Inclusão Financeira.

- Na Quinta Magnólia, às 17h00, tem lugar a apresentação da edição em língua inglesa da obra ‘Exiled in Madeira – Documents on the Last Months of the Life of Charles of Austria-Hungary’.

- Arranca às 19h00 a 5.ª edição do MusAntiqFest com a animação de rua com o Teatro do Bolo do Caco. Às 20h30, no salão nobre do Teatro Baltazar Dias, atua o duo de flauta de bisel e cravo com Pedro Couto Soares e Ana Mafalda Castro.