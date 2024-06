Miguel Albuquerque manteve, esta tarde, que acredita que o diálogo entre os partidos vai acabar bem. “Tenho esperanças que se chegua a um consenso. Não tenho a certeza mas acredito que sim”, referiu, garantindo que não falou com André Ventura.

Elogiou a disposição para o diálogo e não acha que criará embaraço para o PSD nacional se o Governo conseguir a aprovação do Orçamento com o voto a favor ou com a abstenção do Chega.

Palavras à margem da visita à requalificação da estrada do Aeroporto, onde não admitiu nem desmentiu que possa entrar alguém do Chega para o Executivo no âmbito das negociações que decorrem até quinta-feira.