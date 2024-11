No arranque dos trabalhos, na manhã desta quinta-feira no plenário madeirense, foi Sérgio Oliveira quem subiu ao palanque. O deputado do PSD constatou que nos últimos tempos se vai assistindo “a uma sequência de catástrofes naturais” e que daí resultam “questões centrais que estão no foco da ação política”.

Ora, garante, “a segurança de património, bens e pessoas tem sido sempre uma preocupação para o Governo Regional”, lembrando que os diversos agentes de proteção estão dotados “de melhores equipamentos”, bem como os seus profissionais são alvo de “constante aumento das competências, com formação contínua”.

Aqui, atestou que recentemente “tivemos esse reconhecimento e valorização da carreira dos bombeiros, com um novo modelo de financiamento, melhoria de salários e melhores condições de trabalho”. No todo, lembrou que “até 2028 será investido nesta área 35 milhões de euros”, recordando que a partir de 2015, na Região, foi introduzida uma nova política de prevenção”. No mais, deixou críticas a anteriores governos da República e muita esperança na ação do atual inquilino de São Bento.