Para qualquer autarca o maior reconhecimento do trabalho é o feedback positivo da população e os elogios que se ouvem dentro e fora do concelho. Os elogios e mesmo as críticas, vindas de quem nos elegeu, ganham um sentido e um significado mais profundo, mas considero que são também muito importantes os comentários e as felicitações que, não raras vezes, ouço, fora do Porto Moniz mas sobre o trabalho que por aqui tem sido feito, ao nível da Educação, Saúde, Segurança, Envelhecimento ativo, Turismo, Agricultura, Desporto e Cultura, numa lógica de desenvolvimento sustentável, incremento da natalidade, apoio às famílias, fomento da economia local e promoção do bem-estar.

O orçamento da Câmara Municipal de Porto Moniz volta a apresentar um valor superior ao do ano transato no que concerne às receitas próprias, resultantes da venda de bens e serviços, algo que é revelador da crescente procura pelas infraestruturas municipais que, fruto do empenho do executivo camarário e de todos os colaboradores da autarquia, têm estado à altura, em termos da qualidade dos serviços prestados.

Naquele que será o meu último ano à frente dos destinos da autarquia socialista, e depois de 11 anos de governação, 9.965.430,00 euros é o valor exato que a Câmara Municipal de Porto Moniz apresenta como orçamento para o ano 2025, numa altura em que a dívida se fixa no montante de 519.306,61 euros, longe dos 4.2 milhões de euros que esta autarquia devia à data da minha tomada de posse, em 2013.

Sendo certo que a nossa prioridade, em 2025, continuará a ser trabalhar no sentido de garantir a cada munícipe o acesso a serviços de qualidade, daremos continuidade ao trabalho de proximidade com a população idosa e, simultaneamente, continuaremos a investir nas nossas crianças e jovens, mantendo o reembolso da totalidade da despesa inerente às mensalidades da Creche/Pré-escolar e alimentação dos alunos do 1.º Ciclo, bem como a atribuição de bolsas de estudo para os universitários.

Manteremos os apoios que garantem o funcionamento da Delegação dos Bombeiros Voluntários de S. Vicente e Porto Moniz, na zona alta do concelho, bem como da Estação de Salvamento do Porto Moniz, numa lógica de serviço público acessível, não só a quem cá vive, mas também a quem nos visita e contribui para a estabilidade da economia local.

Não descuraremos o investimento na melhoria das nossas infraestruturas, incluindo estradas e espaços públicos diversos, em prol de um Porto Moniz cada vez mais moderno e funcional, que atenda às necessidades de todos, em equilíbrio com as políticas de sustentabilidade, promotoras do nosso ambiente natural e precursoras da consciência ecológica.

Temos vindo a fazer uma caminhada de trabalho sério e afincado sobre a qual os números e os factos falam melhor do que nós. Recentemente, no ranking do Anuário dos Municípios Portugueses, a Câmara Municipal de Porto Moniz destacou-se pela pontuação obtida nos indicadores de eficácia e eficiência financeira e, já durante esta semana, foi com enorme satisfação que estive, em Vila Franca de Xira, a receber três galardões que reconhecem o trabalho desta autarquia no âmbito social e desportivo.

O Porto Moniz não é “Autarquia Solidária” ou “Município Amigo do Desporto” por mero acaso. Temos vindo a trabalhar arduamente pela nossa população e não necessariamente para sermos reconhecidos por quem quer que seja, mas a verdade é que, na hora em que chegam os reconhecimentos, retemperamos forças, ganhamos mais ânimo e seguimos em frente com vontade de fazermos sempre mais e melhor.

Com a mesma vontade do primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano!