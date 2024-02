Uma mulher com 20 anos sofreu, na noite de ontem, ferimentos traumáticos após um despiste e capotamento do carro que conduzia na Rua do Relojoeiro, em São Martinho, logo a seguir à escola Francisco Fernandes.

De acordo com uma fonte do Serviço regional de Proteção Civil, o veículo entrou em despiste após a curva, capotando com a condutora no seu interior.

Por sua vez, uma fonte hospitalar revelou ao JM que uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa transportou uma mulher jovem, condutora de um veículo acidentado, vítima que queixava-se de dores na cabeça e nos membros superiores.

Deu entrada no hospital e ficou na ala das urgências, em observação médica.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.