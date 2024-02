Um carro particular sofreu, há pouco, um despiste à saída de um parque de estacionamento, indo bater numa parede.

Do acidente, que aconteceu na estrada Monumental, resultou ferimentos ligeiros em duas pessoas, um casal que seguia no interior da viatura ligeira.

O homem, de 82 anos, e a mulher, de 79 anos, foram socorridos por uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo as vítimas seguindo numa ambulância para o Hospital, onde deram entra no serviço de urgências.