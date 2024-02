Indivíduo indiciado pelo crime tráfico de estupefacientes detido pela Polícia

Após ter sido detido por duas vezes durante o mês de janeiro na ilha do Porto Santo através da Subunidade Operacional da PSP ali sediada, pelo crime de tráfico de estupefacientes, “foi imposta ao arguido a obrigação de se apresentar diariamente na Esquadra da área da residência, bem como foi o mesmo sujeito a Termo de Identidade e Residência”, qual vinha faltando.

O homem acabou por ser detido pela Divisão Policial de Machico, no “cumprimento de mandados de detenção emitidos pela Autoridade Judiciária competente, procedeu à detenção de um cidadão português com 32 anos, natural e residente no Porto Santo, o qual está indiciado pelo crime tráfico de estupefacientes, após ter violado reiteradamente a medida de coação a que foi sujeito”, anunciou a PSP.

Após a apresentação em interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, no caso concreto, a medida de prisão preventiva, revelou a PSP, através de comunicado.

O arguido “violou as medidas de coação que lhe foram impostas de forma reiterada, pelo que foram emitidos mandados de detenção pela Meritíssima Juíza de Instrução Criminal, para apresentação a novo interrogatório de arguido detido para efeitos de aplicação de medidas de coação mais gravosas, tendo o cidadão sido localizado na freguesia do Caniçal, em Machico, onde foi consumada a sua detenção”.

Tal como foi avançado pelo JM, este homem já tinha sido detido várias vezes na Ilha Dourada, de onde é natural. Ao longo do processo foram apreendidas quantidades consideráveis de bloom, de gorby, de haxixe e cocaína, bem como algum numerário.