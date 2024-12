Maria da Conceição Freitas

Seu irmão, cunhado, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do sua saudosa parente que foi residente ao Sítio do Pinheiro das Voltas, paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza amanhã, sexta-feira, dia 20-12-2024, pelas 13.30 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho) para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida Igreja.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 26-12-2024 (1.ª oitava) -quinta-feira pelas 18h00 na Igreja Paroquial de Santo Amaro.

Oh! Que gloria tão invejávelChamar-me Filha de MariaÉ um nome tão belo e amávelFonte de luz e de alegriaFeliz programa de virtudeViva expressão de um nobre ideal Ele apresenta à juventudeUm lema santo e virginal.

Funchal, 19 de dezembro de 2024