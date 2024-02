A Câmara Municipal de Proença-a-Nova quer incentivar os jovens à participação democrática e reforçar a relação de proximidade com a população, com a realização descentralizada das reuniões públicas do executivo.

A última reunião pública do executivo municipal, na segunda-feira, foi realizada na Escola Pedro da Fonseca, em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

“Esta reunião teve um caráter diferente. Os representantes de cada ano escolar foram convidados a participar na reunião com objetivo de incentivar os jovens à participação democrática, num ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril”, sublinhou, num comunicado, a Câmara Municipal de Proença-a-Nova.

Segundo a autarquia, o objetivo da descentralização destas reuniões passa também por reforçar a relação de proximidade com a população e incentivar à participação cívica.

Neste âmbito, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, realçou o papel dos municípios e das juntas de freguesias: “São as entidades de administração do Estado mais próximas que existem da população e, em algumas localidades, são a única entidade que o Estado tem no território”.

Reforçou ainda que o 25 de Abril trouxe as eleições livres e a possibilidade de cada cidadão poder escolher os seus representantes mais próximos.

Este “espírito de cidadania” e a importância da democracia “e de sermos eleitos” foi igualmente destacado.

Com esta iniciativa, os alunos tiveram também a oportunidade de participar numa reunião do executivo municipal e de perceber como as decisões são tomadas, sustentou.

Na reunião, os representantes de cada ano escolar tiveram também a oportunidade de apresentar as propostas comemorativas dos 50 anos do 25 de Abril que vão desenvolver durante o ano letivo.