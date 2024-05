Pelo menos quatro pessoas morreram hoje e 27 ficaram feridas na sequência do desabamento de um restaurante em Playa de Palma, na ilha de Maiorca, quando o estabelecimento estava lotado de clientes, adiantaram fontes das forças de segurança.

As equipas de emergência continuam a trabalhar no local do acidente e alguns dos feridos estão em estado grave, adiantaram à agência Efe fontes das forças de segurança, acrescentando que o número de vítimas é provisório.

De acordo com fontes das forças de segurança, citadas pelo jornal El Mundo, o acidente ocorreu por volta das 20:30 (19:30 em Lisboa), no restaurante ‘Medusa Beach Club’, que estava lotado de clientes na altura do desabamento.