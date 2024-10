Eclipse com “anel de fogo” encanta extremo sul da América

Parte do hemisfério sul testemunhou quarta-feira um eclipse anular do Sol, mas com o esplendor do “anel de fogo” perfeitamente visível para poucas pessoas, na Patagónia semidesértica do Chile e da Argentina.

O extremo sul do continente e a ilha (chilena) da Páscoa tiveram o privilégio de observar integralmente o fenómeno, que começou no Pacífico Norte e terminou no Atlântico Sul. Mas vários países da América do Sul e ilhas do Pacífico conseguiram observá-lo parcialmente.

“Foi impressionante, maravilhoso. Como um pequeno crepúsculo”, disse à AFP Ninoska Huki, 55 anos, da ilha de Páscoa, com 7.000 habitantes, a 3.500 quilómetros da costa chilena, uma das primeiras a poder observar o eclipse anular ao meio-dia local, com as estátuas “Moai” ao fundo.