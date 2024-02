Aluno da Francisco Franco em final nacional de Jogo de Matemática

Martim Andrade, aluno de Engenharias de 11.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, vai representar a Região na competição nacional do jogo ‘Nex’, no dia 14 de março, em Aveiro, depois de ter conquistado o primeiro lugar na 8.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, que decorreu no Pavilhão Desportivo do Porto da Cruz.

Além deste aluno, no Campeonato Regional, destacaram-se ainda Alexis Abreu, no Jogo do Produto, e António Figueira, no Jogo do Atari go, também eles alunos de Engenharias da Secundária de Francisco franco.

Ana Lina Marques e Carlos Malho, docentes de Matemática, supervisionaram didática e pedagogicamente a participação dos alunos da Francisco Franco no Campeonato Regional de Jogos Matemáticos.