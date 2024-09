Funchal Noivos & Festas tem lugar entre 8 e 10 de novembro

O Funchal Noivos & Festas terá lugar de 8 a 10 de novembro, no Pestana Fórum Casino, das 18h00 às 23h00, na sexta feira, das 16h00 às 23h00, no sábado e das 16h00 às 21h30, no domingo.

O evento pretende reunir no mesmo espaço todas as empresas que fornecem serviços relacionados com a organização de todo o tipo de festividades.

Segundo a ACIF, o “objetivo é proporcionar a estas empresas um contacto mais direto com os seus potenciais clientes e, por outro lado, facilitar o processo de escolha de todos os promotores de festas”.