euro caiu hoje face ao dólar pela quarta sessão consecutiva, após ter sido divulgado que a inflação nos EUA recuou para 2,5%, o nível mais baixo desde fevereiro de 2021.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1016 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1026 dólares.

O euro também desceu face ao iene, mas subiu em comparação com a libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,1043 dólares.

A inflação dos EUA baixou quatro décimas em agosto, relativamente ao período homólogo, para 2,5%, a taxa mais baixa desde fevereiro de 2021.

Entre agosto e julho, a inflação cresceu 0,2%.

Por sua vez, a inflação subjacente, que exclui preços voláteis, nomeadamente da energia e alimentos, manteve-se em 3,2%.

Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) vai pronunciar-se sobre as taxas de juro.

Em 18 de julho, o BCE manteve as taxas de juro diretoras e a presidente, Christine Lagarde, não esclareceu o que vai acontecer na próxima reunião, ao afirmar que tudo depende dos dados que, entretanto, forem sendo conhecidos.

Na reunião anterior, em junho, o BCE tinha descido as taxas de juro diretoras em 25 pontos base, depois de as ter mantido no nível mais alto desde 2001 em cinco reuniões e de ter efetuado 10 aumentos desde 21 de julho de 2022.

Divisas............hoje...........terça-feira

Euro/dólar.........1,1016.............1,1026

Euro/libra..........0,84507..........0,83475

Euro/iene.............156,38..........157,07

Dólar/iene.............141,95.........142,46