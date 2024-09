O euro terminou a primeira semana de setembro a cair face ao dólar, ficando abaixo dos 1,11 dólares, a poucos dias da reunião do Banco Central Europeu (BCE) que pode ditar uma descida nas taxas de juro.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia 1,1075 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1105 dólares.

O euro também cedeu relativamente ao iene, mas avançou em comparação com a libra.

O BCE fixou a taxa cambial do euro em 1,1103 dólares.

A inflação na zona euro fixou-se em 2,2% em agosto, próximo da meta dos 2%.

A próxima reunião do BCE está agendada para dia 12 do corrente mês.

Em 18 de julho, o BCE manteve as taxas de juro diretoras e a presidente, Christine Lagarde, não esclareceu o que vai acontecer na próxima reunião, ao afirmar que tudo depende dos dados que, entretanto, forem sendo conhecidos.

Na reunião anterior, em junho, o BCE tinha descido as taxas de juro diretoras em 25 pontos base, depois de as ter mantido no nível mais alto desde 2001 em cinco reuniões e de ter efetuado 10 aumentos desde 21 de julho de 2022.