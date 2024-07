Depois de Diogo Costa ter defendido tudo frente à Eslovénia, ontem a sorte foi gaulesa no desempate por grandes penalidades. João Félix foi o único a falhar da marca de onze metros. Ronaldo termina uma fase final sem golos pela primeira vez na carreira.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM.

Já no futebol regional, Marco Câmara deixa a presidência do Porto da Cruz, e na II Liga, Gonçalo Tabuaço reforça a baliza do Marítimo.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição deste sábado do seu JM.