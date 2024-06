Os avançados André Rodrigues e Patrick Fernandes, ex-Torreense, deverão assinar contrato com o Marítimo válido por duas temporadas. No Nacional, a novidade é a renovação do extremo Rúben Macedo.

Esta a manchete desportiva do seu Jornal de hoje.

No Euro2024, fique a saber os resultados dos jogos de ontem.

Hungria 1- Suíça 3

Espanha 3- Croácia 0

Itália 2 - Albânia 1

Os helvéticos mostraram força. A Suíça começou dominante mas só sentenciou a vitória frente aos húngaros já nos descontos.

Já os espanhóis selaram o triunfo com três golos na primeira parte, diante de um conjunto croata muito perdulário.

A Albânia entrou a vencer aos 23 segundos, o golo mais rápido em europeus, mas não evitou a reviravolta transalpina.

Hoje, há Polónia-Holanda, Eslovénia-Dinamarca e Sérvia-Inglaterra.

Um Jornal, duas capas. E na capa desportiva de hoje, fique também a saber que, na formação, os torneios animam Machico, Gaula e Liceu.

No Madeira Sky Race, em Santana, quem dominou foi a armada francesa.