O primeiro triunfo caseiro do Marítimo teve Gonçalo Tabuaço como figura central. O guardião defendeu tudo, inclusivamente um penálti pelo segundo jogo consecutivo, e disfarçou uma exibição pouco conseguida. Valeu o golo solitário do defesa Rodrigo Borges.

Na antevisão ao encontro desta tarde frente ao Benfica, na Choupana, às 18 horas, Tiago Margarido não hesitou em afirmar que a sua equipa vai defrontar o “melhor Benfica da época”.

O Sporting soma e segue. É já a oitava vitória consecutiva no campeonato.

No automobilismo, Dinarte Nóbrega venceu em Santa Cruz e aproxima-se do topo e a dupla Filipe Maia e Tiago Caio assumem liderança no Eco Rally Madeira.

No andebol, o Madeira SAD esmagou o conjunto helénico na 1.ª mão, enquanto, na canoagem, Bernardo Pereira é prata nos mundiais sub-23.