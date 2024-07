Hóquei em patins: Torneio Ricardo Gomes encerra em festa

O IX Torneio de Hóquei em Patins ‘Ricardo Gomes’ encerrou hoje, no recinto desportivo de São Roque, em ambiente de festa.

Organizado pelo Clube Desportivo São Roque, este evento, para além das equipas da Madeira, contou com a presença de várias equipas em representação do Juventude Salesiana e Stuart Massamá.

A organização assinala o “excelente ambiente” e mais um momento de “boa promoção da modalidade”, destacando os vencedores da prova.

Em benjamins, o grande vencedor foi a equipa do Juventude do Salesiana, nos escolares a equipa do Stuart de Massamá foi a mais forte.

Na categoria de sub-13, o GD Estreito subiu ao lugar mais alto do pódio e nos sub-15, também o GD Estreito venceu a prova.

Sempre em ambiente de festa, conforme o presidente do clube destaca, o torneio encerrou com as entregas de troféus e uma medalha de participação para todos os participantes.

Renato Gouveia assinala que foram “três excelentes dias de festa do hóquei em patins, onde a freguesia de São Roque teve grande movimentação com excelente convívio entre cerca de 180 participantes”.