O selecionador português disse ontem, na antevisão do embate com a França, que a equipa terá foco máximo para tentar chegar às meias-finais. Lembrou o sofrimento diante da Eslovénia, aludindo que “sofrer faz parte da vida, do futebol, de tudo”. Para vencer, Martínez diz que “a equipa precisa de ter um grande desempenho”.

Bernardo Silva rebate críticas: “Não me queixo. É a razão pela qual recebemos tanto dinheiro”. E numa noite em que, mais uma vez, os olhos dos portugueses vão estar postos neste jogo, damos conta de que a seleção francesa tem sido criticada pelas exibições e vai procurar convencer. Os gauleses procuram responder frente a Portugal, com o técnico Deschamps a pedir mais eficácia.

Mas temos outro jogo. Espanha e Alemanha defrontam-se às 17 horas. As duas equipas tidas como mais fortes na competição jogam hoje e só há lugar para uma na próxima fase.

Ainda no que o ao futebol diz respeito, no campo das contratações Marítimo e Nacional reforçam defesa. Zé Vítor ajuda o eixo nacionalista, enquanto Romain Correia chega ao Marítimo para a mesma posição.

Saiba ainda Prova internacional de biatle, triatle e Laser Run decorre no Funchal e tem consagrado vencedores em diversas categorias.

