Depois da classificativa sete, do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, a diferença entre João Silva e Miguel Nunes é de 8,9 segundos.

João Silva foi o mais rápido com o tempo de 7:01.1, ganhando 1,3 segundos a Miguel Nunes, que fez 1,3 segundos.

Em termos de vitórias em classificativas, João Silva e Miguel Nunes estão empatados, com três vitórias para cada. Recorde-se que a classificativa inaugural foi ganha por Miguel Caires.

A próxima e penúltima classificativa deste rali é a do Palheiro Ferreiro, com início marcado para as 16h30.