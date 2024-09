Os verde-rubros saem das provas europeias com um triunfo, por 35-33, diante da poderosa equipa sueca do Ystads IF, sendo esta despedida com honra que está em destaque na capa desportiva de hoje.

No Marítimo, Silas chama capitão Edgar Costa. Treinador admite ser uma “responsabilidade grande” orientar uma equipa que “merece estar na I Liga” e decidiu chamar o contributo do madeirense Edgar Costa no arranque de uma nova era nos verde-rubros.

Saliente-se ainda o 900.º golo de Ronaldo, feito alcançado por Cristiano Ronaldo teve repercussão mundial.

