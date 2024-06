A poucos diasdo Euro2024,que se inicia a 14 de junho, na Alemanha, o JM compilou a listade ‘estrelas’ que ficam fora da fase final.Nomes como Hummels, Courtois, Haaland, Gyokeres, Odegaard, entre outros, desfalcam a prova mais importante de seleções a nível europeu. ‘Craques ausentes desfalcam Euro2024’ é a manchete desportiva do JM de hoje.

Em patinagem, ‘Internacionais ganham no fecho do Biosfera Roller Skate’, o destaque para uma modalidade que tem vindo a ganhar praticantes, adeptos e eventos que projetam a Madeira para o exterior.

Em tempo de preparação da próxima época, saiba que ‘Carlos Daniel e Witi de saída’ do Nacional. No plano internacional, o JM Desporto destaca a vitória do Al Hilal, que levou Cristiano Ronaldo às lágrimas. ‘Jesus vence CR7 no final da Taça do Rei’ é o título.

Natação também em destaque nesta edição, com os ‘Cadetes do Nacional em foco no Funchal’. Estes são os destaques, há mais para ler na edição.