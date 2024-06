O CF Carvalheiro está de luto pelo falecimento de Hugo Fernandes, ciclista que representou o clube.

“Foi com pesar e consternação que recebemos a notícia do falecimento do Hugo Fernandes, cuja dedicação ao CF Carvalheiro e ao ciclismo jamais será esquecida, durante o tempo em representou a nossa instituição”, escreveu o clube nas redes sociais.

“À família enlutada, mas de uma forma especial ao Ivo Fernandes, pai do Hugo - e ex-treinador de ciclismo do nosso clube, a Direção do #CFCarvalheiro, atletas, técnicos e demais colaboradores endereçam as mais sentidas condolências”, termina a nota.