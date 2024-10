Bom dia!

A 1.ª Divisão do futebol regional começa já este fim de semana. Num ano que se perspetiva emotivo em torno da luta pela subida, o Jornal dá a conhecer os plantéis dos doze participantes. Em teoria, são vários os emblemas candidatos à subida para a Divisão de Honra.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga Europa. Dragão acerta o passo. Triunfo sobre o Hoffenheim construído com golos do jovem Tiago Djaló e do inevitável Samu.

Já na Liga Conferência, Guimarães alcança 8.º triunfo consecutivo na UEFA.

Por cá, e na I Liga, alvinegros confiantes, mas cautelosos. O Nacional joga ao final da tarde (18h45) no recinto do Casa Pia e Tiago Margarido garante que a equipa mantém confiança nas suas ideias, apesar de se encontrar no penúltimo lugar.

Já no Marítimo, Pedro Silva está de volta às opções.

