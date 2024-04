A Câmara Municipal celebra o 50º aniversário da Revolução dos Cravos com um programa cultural especial, que inclui uma palestra com o antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, e um concerto com o grupo de Fado da Académica da Madeira - FATUM. Ambos os eventos terão lugar na Escola Agrícola da Madeira.

A palestra, agendada para o dia 24 de abril às 15h00, será um momento de partilha em que Alberto João Jardim, irá compartilhar com um público diversificado, incluindo, jovens do Ensino Secundário, a sua perspetiva única do dia que mudou o curso da história de Portugal. Sendo esta uma oportunidade para educar as novas gerações sobre a importância da liberdade e da democracia, tal como recordar o dia e os valores que esta data marcante representa.

Por sua vez, na sexta-feira, dia 26 de abril às 21h00, subirá ao palco o Grupo de Fados da Académica da Madeira, FATUM, para apresentar um concerto, com duração de uma hora, homenageando os ideais da democracia, liberdade, igualdade e justiça social, conquistados com o 25 de Abril.

As entradas são livres.