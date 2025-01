O cantor madeirense Márcio Amaro marcará presença, pela terceira vez, na Semana do Mar 2025, atuando no dia 27 de julho.

Muito acarinhado pelos emigrantes madeirenses ao redor do mundo, o artista, conhecido pelas suas interpretações românticas, promete transformar o serão num verdadeiro ‘baile’, sobretudo através das músicas do seu mais recente álbum de originais, ‘Meu Lado R’.

As canções, repletas de histórias de vida, sonhos e experiências pessoais, irão preencher o coração do concelho com uma energia contagiante.

A Semana do Mar 2025, que decorre entre os dias 22 e 27 de julho, tem já confirmado para o primeiro dia António Zambujo, Wilson Correia, Orquestra de Jazz do Funchal, Tiago Sena Silva e Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz. Já no dia 23 de julho, Ernesto Macedo e Jorge Ferreira são os nomes em destaque, seguindo-se Gabriel o Pensador e Miro Freitas no dia 24 de julho. Dia 25 de julho, os holofotes vão incidir sobre os Xutos e Pontapés e Catarina Melim e, no dia 26, as estrelas da noite serão Plutónio e os Garcias.