A agenda termina em maio com as atuações do Estúdio de Ópera e Teatro Musical, já este sábado, e do Coro do Curso Artístico Especializado do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira – Engenheiro Luiz Peter Clode, no dia 25. A entrada é gratuita.

A edição de 2024 do Ciclo de Concertos do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira — Engenheiro Luiz Peter Clode) está quase a terminar, mas ainda há duas atuações para assistir e aproveitar o melhor do talento local, no MadeiraShopping. Uma delas acontece este sábado, 18 de maio, e é de entrada livre.

Os concertos, que têm lugar na Praça Central do centro comercial, no Piso 0, vão ser protagonizados por dois grupos. O primeiro é o Estúdio de Ópera e Teatro Musical que traz ao Centro, já este sábado, os alunos da Classe de Canto, juntamente com a professora Carla Moniz, cujo principal foco de trabalho se prende com o envolvimento e construção do personagem no contexto cantado e interpretado, dentro dos estilos Ópera e Teatro Musical.