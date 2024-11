A Casa do Povo da Ilha organiza entre os dias 24 de novembro e 01 de dezembro, a sua XXX Semana Cultural da Ilha. Esta edição tem como temática central, “30 ANOS DE SCI – Sabedorias, Criatividade, Interação”.

Hoje a abertura oficial do evento contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Santana com o pelouro Social, Educação, Cultura, Juventude e Desporto, o presidente da Junta de Freguesia da Ilha, a presidente da Casa do Povo da Ilha, a deputada à Assembleia Legislativa Regional e outras individualidades .

Na receção aos convidados houve uma tocata da Banda Filarmónica do Faial e visita às exposições.

Após a abertura oficial do evento, decorreu um palestra sobre “ A importância dos Centros Cívicos na Região” pelo diretor regional da Património, Rui Cortez, finalizando este primeiro dia com uma atuação dos Spot the difference.

O evento continua amanhã com a seguinte programação:

25 de novembro, segunda-feira

Receção aos convidados pela estátua viva da Bordadeira - Associação Teatro Bolo do Caco

19h00: Debate: “O Empoderamento da Cultura Artística do Concelho de Santana”:

Élia Gouveia, vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Santana;

Nélio Gouveia, presidente da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge;

Dinis Mendonça, membro da comissão organizadora do Congresso São Jorge Memória e Futuro

Heliodoro Dória, presidente da Direção da Casa do Povo de São Roque do Faial

Moderadora: Iolanda Chaves, jornalista JM

Animação: Tunacedros da Casa do Povo de São Roque do Faial

A Semana será transmitida em direto através do canal naminhaterra.com e facebook da Casa do Povo da Ilha.

A Casa do Povo tem o apoio do Governo Regional através da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, a colaboração da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente Câmara Municipal de Santana, Junta de Freguesia e Paróquia da Ilha e a Associação de Compartes Ilha Autêntica. O evento é cofinanciado pelo PEPAC 23-27 através da ADRAMA.