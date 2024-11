Heinali e Bendik Giske foram os primeiros a subir ao palco do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira nesta 20ª edição do festival MADEIRADiG.

Com o cancelamento do concerto de Christina Kubisch, Heinali, nome artístico de Oleh Shpudeiko, juntou-se ao leque de artistas que compõem a presente edição do festival internacional dedicado à música eletrónica e experimental, e proporcionou, na noite de ontem, uma viagem evocativa de vanguarda, reimaginando a música antiga com um sintetizador modular, explorando intersecções da Providência e da Contingência, do passado e do presente, da tecnologia e do sagrado.

A noite foi também marcada pelo espetáculo do saxofonista norueguês Bendik Giske, que explora o saxofone utilizando a sicalidade, a vulnerabilidade e a resistência como formas de expressão, conseguindo-se, então, sentir todos os pormenores desde os sopros aos movimentos do seu corpo.

Hoje, os concertos retornam ao MUDAS, pelas 21h30, para as atuações do compositor e artista americano David Grubbs e do trio experimental ‘Contagious’, proveniente de Berlim, composto por Andrea Neumann, Sabine Ercklentz e Mieko Suzuki.

Após as atuações, acontece a after session na Estalagem da Ponta do Sol, com Legendary Tigerman, Ani Kcam e Li-Polymer. Para os concertos no MUDAS, é necessário apresentar o bilhete diário, que pode ser adquirido no site ocial do MADEIRADiG, tendo um custo de 20€.

O mesmo bilhete dá acesso direto às after sessions na Estalagem da Ponta do Sol. O festival MADEIRADiG, organizado pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, mantém as suas parcerias com a agência Digital in Berlin e a Estalagem da Ponta do Sol, contando, ainda, com o apoio da Direção Regional da Cultura através da Casa das MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira e do Centro Cultural John dos Passos.

O festival é também apoiado pela República Portuguesa - Cultura e pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), no âmbito do programa de apoio a projetos de programação e desenvolvimento de públicos na área dos Novos Media