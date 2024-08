”Continua bem viva” a tradição em São Roque, freguesia que assinala, por esta altura, as festas em honra do seu padroeiro, numa comemoração que se prolonga por 12 dias, a começar com a celebração das novenas e a terminar com a Festa dos Mordomos.

A animação começou no dia 9 de agosto, e tem um dos pontos altos na próxima segunda-feira, 19 de agosto, com a atuação do popular cantor Toy. Antes, pelo palco montado junto à Igreja de São Roque, passam artistas madeirenses como Miro Freitas (esta sexta-feira, a partir das 22 horas), Miguel Pires “We Love Portugal” (sábado, dia 17) e Vasco Freitas (domingo, dia 18). A vertente religiosa, que acompanha todas as festividades, tem o seu dia maior, no domingo, com a Missa em honra do Senhor São Roque, padroeiro da freguesia.

Todo o cartaz e organização é da responsabilidade da Comissão de Mordomos.

Esta sexta-feira, a noite vai ser animada pela Tuna da Universidade da Madeira (21 horas), Miro Freitas (22 horas) e pelo DJ Pedro Pestana, já no sábado o cartaz conta com Pedro Garcia (21 horas) e Miguel Pires “We Love Portugal” (23 horas), e domingo o palco está por conta da Banda 3D e Vasco Freitas (22:30), num dia que um dos momentos altos é a procissão dos mordomos que acontece após a miss das 12h30. Segunda-feira, Montreal Band (20 horas) e Toy (23 horas), são os cabeças de cartaz das Festas, que têm o seu epílogo no dia 24 de agosto, com o Enterro do Osso.