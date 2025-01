O espetáculo da Associação de Fado da Madeira (AFM), que sobe ao palco às 19 horas deste sábado no Teatro Municipal Baltazar Dias, está desde ontem esgotado.

A AFM irá, neste concerto, homenagear a fadista madeirense Eugénia Maria. Com as vozes de Mónica Pinto, Ricardo Freitas, Eugénia Maria, Mariana Correia, Tiago Freitas, Paulo Amaro, Paulo Barroso e Sara Sousa, acompanhados dos músicos Samuel Cabral (guitarra portuguesa), João Álvares (guitarra portuguesa), Paulo Carvalho (viola de fado) e Rafael Carvalho (viola baixo), o concerto comemora meio século de carreira da artista nascida no Funchal, que deu os primeiros passos na casa de fado ‘Lagar’.

O concerto decorre no âmbito da sétima edição do ‘Fado Funchal’, que está a decorrer desde o dia 16 e até amanhã, dia em que o festival encerra com Kátia Guerreiro a atuar perante uma sala lotada há vários dias.

Ontem, o Baltazar Dias aplaudiu o concerto instrumentalizado de Pedro Marques 4et e Júlio Resende, que enalteceu a alma do fado através do som da guitarra portuguesa.