O Município da Calheta apresentou esta tarde a primeira edição do Festival Calheta Soundsgood, o primeiro Festival de World Music do concelho que decorrerá no próximo mês de maio, dia 4, na freguesia do Paul do Mar - na Avenida dos Pescadores Paulenses - e reunirá artistas internacionais e nacionais de diferentes estilos musicais, nomeadamente samba, reggae, indie folk, rumba e cumbia, por forma a diversificar a oferta cultural do concelho.

Na cerimónia de apresentação estiveram presentes o presidente da Câmara da Calheta, o presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar e o produtor do evento. Segundo Carlos Teles, edil da Calheta, “achámos que este era o momento de chamar a organização deste evento à Câmara Municipal da Calheta. Passa a ser um cartaz do concelho e, mais do que isso, um festival da Madeira. Até iria mais longe, dado este espaço já tem um carácter internacional, devido à procura que tem ao nível mundial”.

