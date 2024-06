A associação Avesso e o Teatro do Avesso apresentam ‘Happy Hour’, uma comédia a ter lugar no Mudas, na Calheta, de 27 a 30 de junho.

A sinopse, endereçada às redações, informa tratar-se de uma comédia ambientada num bar noturno, evocando muito da boémia associada a este tipo de espaços, bem como o tipo de laços que se criam e revelando, ademais, diversos estados de alma em que qualquer espetador, eventualmente, rever-se-á.

“Frequentado por almas perdidas e corações solitários, a Happy Hour torna-se o palco de encontros inesperados, revelações surpreendentes e momentos hilariantes. Um barman serve de confidente para clientes solitários que têm encontros com parceiros misteriosos encontrados na internet, enquanto degustam do cocktail especial da casa. À medida que a noite avança e as bebidas fluem, as inibições diminuem e as máscaras caem. Os personagens abrem-se, compartilhando os seus sonhos, suas frustrações e desejos mais profundos. Entre risadas e lágrimas, a Happy Hour transforma-se num microcosmo da vida, onde a comédia e o drama se entrelaçam para revelar a fragilidade e a beleza da alma humana”, pode ler-se.

Os bilhetes estão à venda no Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira (291 820 900) ou com a Associação Avesso (através do email reservas@avesso.pt ou do telemóvel 96 33 55 528).

Bilhete Geral: 8€ / Menores de 18 ANOS: 4€.

Preço especial para os residente da Calheta, com redução de 50 por cento: Bilhete Geral: 4€ / Menores de 18 ANOS: 2€.

Preço especial de 5€ para GRUPOS de 10 pessoas.