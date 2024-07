A Câmara Municipal de São Vicente, em parceria com o Silent Beats, vai realizar uma sessão especial de cinema ao ar livre, com auscultadores, no dia 31 de julho, às 21h00, no jardim das Grutas de São Vicente.

O evento promete uma noite mágica sob as estrelas, proporcionando uma experiência cinematográfica única para toda a comunidade. O filme em exibição será uma comédia romântica ‘Anyone But You’.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia, através do formulário disponível nas redes sociais da autarquia ou através do contacto 291840020.