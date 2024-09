Foi revelado, este sábado, o cartaz da próxima edição do Arraial Madeira Pride, que acontece no dia 28 de setembro, a partir das 18 horas, no Jardim Municipal do Funchal.

O evento, organizado pelo Madeira Pride, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, pretende celebrar e reivindicar os direitos das pessoas LGBTQIA+, estando para efeito preparada uma programação com música, dança e outras performances artísticas.

Em destaque neste evento está a presença do reconhecido grupo nacional Fado Bicha, que dá ao fado tradicional uma abordagem contemporânea e ativista. O cartaz compõe-se com Cristiano Luís, MAD ERA, Desvio ft. Mex, CB Vocal Studio e Sweetdancers, aos quais se acrescentam as embaixadoras do Madeira Pride, que estarão a cargo da abertura do arraial: Esmeralda, Bianca Vascary, Jessie La’Hore, Debbie Booh e La Aura.