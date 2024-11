A AOCM apresenta, já este fim de semana o ciclo “Os Livros de Luzia” – Visita ao Universo de Luzia através da Música”.

Este ciclo, resultado de um protocolo entre a AOCM e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (SRTC/DRC), terá como protagonistas a soprano Nicole Vieira, em conjunto com o Ensemble Eça de Saias e o Teatro Bolo do Caco.

Para o referido ciclo, o Ensemble apresenta a proposta de um concerto de caráter “itinerante”. Este momento artístico está idealizado por apresentações musicais de curta duração que, encaminhado por dois atores, fazem referências à vida da escritora Luísa Susana Grande Freitas Lomelino, ou Luzia, seu nome artístico.

“Através da memória, Luzia reabre um mundo que fica para trás, juntando os fragmentos de que é feita a sua existência para reconstruir a sua identidade. Não sem deixar de evocar o modo dos dialogadores franceses, Luzia traça, com inteligência descritiva, crítica e irónica, um quadro subtil da sociedade e do mundo, com particular incidência na vida e nos costumes da aristocracia, nos primeiros anos da transição da Monarquia Constitucional, de que foi simpatizante, para os conturbados tempos da 1ª República. Desiludida com a vida, Luzia optava por partir, viajar, deslocando-se de um para outro lugar, a olhar sempre de modo crítico para tudo o que sob os seus olhos passava. Na ambiguidade que por vezes lhe confunde as fronteiras genológicas, as cartas, reflexões, diálogos ou monólogos que compõem a maioria dos seus livros, apresentam uma análise perspicaz, por vezes sarcástica, da (alta) sociedade lisboeta do Pós-Primeira Guerra Mundial, dando a ver ao leitor, através da ironia que perpassa pela sua escrita, a mentalidade e hábitos de uma sociedade frívola”, refere a organização, em comunicado.

A AOCM e a SRTC/DRC convidam o público “a mergulhar numa experiência única que combina literatura, música e teatro para homenagear Luzia”, pseudónimo da escritora Luísa Susana Grande de Freitas Lomelino, conhecida como a “Eça de Queiroz de Saias”.

Datas e Locais:

Museu Quinta das Cruzes, Funchal – 29 de novembro de 2024, às 18H

Solar de São Cristóvão, Machico – 30 de novembro de 2024, às 19H30

Solar do Aposento, São Vicente – 1 de dezembro de 2024, às 12H

A entrada para os concertos é livre, contudo, considerando a dimensão dos espaços terá uma lotação limitada. Por conseguinte, a reserva para este concerto poderá ser feita no site da associação: https://www.associacaoocm.com/