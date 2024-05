Votação: Casa São José quer dar ‘vida nova’ a roupa velha

A Casa São José, do Centro Paroquial do Carmo (Câmara de Lobos), é finalista do Concurso Dia CA Mais Sustentável, promovido pelo Crédito Agrícola através de um projeto de sustentabilidade.

O projeto, em votação, visa revitalizar vestuário que já não se encontra em condições para ser doado, conferindo-lhe uma nova vida através da criação de diversos artigos, tais como tapetes de retalho, sacolas reutilizáveis, entre outros.

Para concretização deste projeto, que é o único da Região Autónoma da Madeira a concurso, a Casa São José precisa de votos, que lhe permitam aceder a um dos prémios em concurso, no âmbito dos 113 anos do Crédito Agrícola.

A votação decorre online, no site - www.diacamaissustentavel.pt -, e termina esta sexta-feira, dia 24. Ao acederem ao site, os votantes devem clicar em finalistas, no topo da página e selecionar a opção ‘Ilhas’, onde encontram um vídeo com a apresentação do projeto e podem votar. A conclusão da votação exige a indicação de um email.

A votação também pode ser feita através da leitura de QR Code.