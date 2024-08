A associação Ajuda a Alimentar Cães publicou um vídeo onde é possível recordar várias etapas e momentos da vida de Bores, o lince que faleceu hoje e que promete deixar saudades.

A associação realça que “é com tristeza e pesar que comunicamos que o Bores, após uma semana intensa a lutar pela vida, veio a falecer nesta tarde de 7 de agosto, na Clínica Veterinária em que se encontrava internado”.

O lince do deserto foi recentemente alvo de uma petição pública, que apelava as autoridades a devolvê-lo à tutora depois de ter sido apreendido pela GNR.

No texto que acompanha o vídeo, publicado na página oficial de Facebook, a Ajuda a Alimentar Cães realça ainda que “sem prejuízo de terem sido prestado todos os cuidados médicos que estavam ao nosso alcance, e apesar dos melhores esforços da equipa médica que acompanhou o Bores, este acabou, tristemente, por falecer durante a tarde de hoje. Aproveitamos este momento para demonstrar a nossa eterna gratidão pelo apoio incansável de todos aqueles que se preocuparam com o bem estar do Bores e que lutaram pelo seu regresso ao seu lar, junto da sua família, agradecendo a todos que, neste momento tão difícil, respeitem a privacidade de toda a nossa família”.

Editado às 21h30.

Por dificuldades técnicas na divulgação do vídeo, recomendamos que aceda ao site Ajuda a Alimentar Cães