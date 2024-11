A WISTA Portugal, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, promove o seminário intitulado ‘Um Mar de Oportunidades’, que se realiza amanhã, das 09h30 às 12h30, no Gare Marítima dos Portos do Funchal.

A iniciativa surge no âmbito do Dia Nacional do Mar, celebrado no passado sábado, 16 de novembro, e tem como principal objetivo promover o mar como espaço de oportunidades de trabalho.

“O cluster do mar oferece oportunidades de emprego, com elevada taxa de empregabilidade e remuneração imediata. E a possibilidade de conhecer o mundo desde muito novos, pela componente verdadeiramente internacional da área. É esta a mensagem a passar”, lê-se num comunicado enviado à redação.

O seminário contará com a participação de um grupo de 80 alunos do ensino profissional e o programa inclui mais de uma dezena de preletores, distribuídos por 4 painéis, que testemunharão muitas das possibilidades profissionais e de formação especializada na área do mar: gestão e administração, armadores, direito, certificação e registo de embarcações, segurança e socorro, educação e formação, transformação e comercialização de pescado...

Participam, na cerimónia de abertura, Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM, com início pelas 9h30, no piso 1 da Gare Marítima.

De relembrar que, já em maio de 2022, por altura da efeméride do Dia Europeu do Mar, a WISTA Portugal, a EUROMAR e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia apresentaram um projeto conjunto: o Documentário “Educação Marítima: Crescer com o Mar no Horizonte” - um vídeo que passa a mensagem sobre o potencial do mar aos estudantes.