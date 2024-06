A Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à Equitação Terapêutica leva a cabo, no próximo dia 16 de junho, às 10 horas, uma atividade pedagógica para dar a conhecer a tradição das tosquias às crianças, num ambiente festivo e com a participação das próprias crianças.

“Atualmente, as tosquias assumem apenas um carácter recreativo e etnográfico, mas no passado detinham significância social e económica, que, num ambiente efusivo e festivo, reuniam multidões num misto de criadores, comerciantes e famílias em passeio. No passado, existiam currais de tosquias em vários pontos da ilha, ao longo da cordilheira central, como por exemplo no Paul da Serra e nas Serras do Poiso (Ribeira dos Boieiros, Chão das Feiteiras, Chão da Aboboreiras e Chão dos Terreiros)”, refere em comunicado.

A participação é gratuita mas a sua inscrição é obrigatória. Os interessados poderão fazê-la através do mail: quintadacaldeira.equoterapia@gmail.com