Hoje, o vice-presidente da Câmara Municipal, Bruno Pereira, procedeu à abertura formal do Tirocínio para formadores de Suporte Básico de Vida com Operação de Desfibrilhadores Automáticos Externos (SBV/DAE).

Esta ação de formação decorre após a conclusão do curso de formadores de SBV/DAE, implicando que os candidatos aprovados realizarem o respetivo tirocínio em contexto de prática formativa.

Assim o Núcleo de Emergência Pré-Hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal promoveu a realização de seis cursos SBV/SAE de forma a que seis formadores concluíssem esta etapa.

Estes cursos têm como formandos, funcionários dos serviços da Câmara Municipal do Funchal, nomeadamente: Universidade Sénior, Ginásios e Centro Comunitário e ainda agentes da Polícia de Segurança Pública.

Decorrem hoje e também a 18 e 19 de dezembro, nas instalações dos Bombeiros Sapadores do Funchal, no horário das 08:00 às 16:00 e das 16:00m às 24:00.

Após a conclusão desta etapa, a Câmara Municipal, através do seu Corpo de Bombeiros, pode iniciar o processo de acreditação como entidade certificadora ao nível do Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa, modelo INEM, autonomizando-se assim da contratação externa deste tipo de formação, o que permite aumentar o número de técnicos formados em SBV/DAE com redução e otimização dos investimentos programados nesse âmbito.